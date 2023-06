Rusia contra Washington, Nazismo, OTAN y el Nacionalsionismo

Segundopaso ConoSur - mi análisis sobre Rusia y su lucha contra la unión de Estados Unidos, Europa, el nacionalsionismo israelí y el régimen nazi ucraniano. Este occidente liderado por Washington está con el ánimo por el suelo. Fracasó su operación de desestabilización aprovechando la enorme ambición de Yevgueni Progozhin. Fracasó el Mossad sionista, el MI6 Británico, la archiconocida CIA, los polacos, los gobiernos pro otanistas de la región Báltica. Fracasaron los agoreros que ya veían a Vladimir Putin huyendo. No conocen a los rusos, no han estudiado su historia, no saben de lo que es capaz ese magnifico pueblo.