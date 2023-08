Es en este marco entonces donde el tema nuclear adquiere relevancia pues representa un peligro cierto, no es una mera conjetura. Rusia no está dispuesta a dejarse avasallar. No va a ceder en aspectos claves que son parte de los objetivos de lo que ha denominado su operación militar especial: desnazificar y desmilitarizar a un vecino inamistoso, que ha sido parte de las políticas de máxima presión implementadas contra la federación rusa desde el año 1991 a la fecha.