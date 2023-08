El Papa Francisco y sus duras criticas a Europa.

Duras críticas del Papa Francisco contra Occidente. Durante su visita a Portugal en un discurso con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el sumo pontífice reprochó a Europa y a los países occidentales por sus políticas belicistas y por gastar tanto dinero en la producción de armas.El Papa Francisco lamenta que la Unión Europea, corazón de Occidente, se ha alejado de su misión originaria. Denuncia que, con sus políticas, alimenta los conflicto y agrava las tensiones.

¿Hacia dónde navegan Europa y Occidente con el descarte de los ancianos, los muros de alambre de espino, las cifras masivas de muertos en el mar y las cunas vacías? ¿Hacia dónde navegas si, ante los males de la vida ofreces remedios superficiales y equivocados: como un fácil acceso a la muerte, estoy pensando en las muchas leyes sofisticadas sobre la eutanasia.

¿Hacia dónde navegas, si no ofreces al mundo caminos de paz, formas creativas para poner fin a la guerra en Ucrania y a las muchas otros conflictos en el mundo que causan tanto derramamiento de sangre? ¿qué camino sigues, Occidente? Vuestras tecnologías, que han traído el progreso, no son suficientes por sí solas, mucho menos vuestras armas altamente sofisticadas, que no representan inversiones para el futuro del ser humano.