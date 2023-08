Armas y promesas: Estados Unidos y su permanente falsedad.

El gobierno de Washington aseguró a Rusia que la entrega de bombas de racimo – prohibidas internacionalmente – y que fueron entregadas por Estados Unidos el régimen de Kiev – iban con garantía de minimizar los riesgos del uso de estas municiones contra los civiles. Una opinión descabellada tomando en cuenta que en estos días el lanzamiento de estas armas por parte del ejercito kievita ha sido, precisamente, contra concentraciones urbanas, específicamente civiles en la zona del Donbás en la ciudad de Donetsk (1) ¿Cuánto vale entonces la palabra o las garantías entregadas por el régimen de Joe Biden?

Pues nada, esas garantías y sus palabras ascienden a absolutamente cero. La historia nos enseña que confiar en las administraciones norteamericanas sean estas republicanas o demócratas es entrar en un pantano, en una espiral de desinformación, de mentiras, de palabras vanas. ¿Acaso Washington entregó bombas de racimo para que se exhibieran en un museo militar? Pues no, está claro que un régimen como el ucraniano lo usará contra los civiles como lo ha hecho ya en Donetsk y lo hará contra escuelas, hospitales, centros sociales, edificios residenciales y usará argumentos sibilinos, para tratar de justificar estos crímenes.

La pregunta que surge espontánea ante las declaraciones del gobierno de Biden con respecto a sostener que un arma de las características de las entregadas a Ucrania no sería suadas contra la población civil, simplemente expresan el desprecio que se siente contra la sociedad internacional a la hora de esgrimir cualquier argumento para tratar de explicar por qué se le entrega a un régimen nazi un arma de estas características. De qué puede servir las garantías de quien ha entregado 100 mil millones de dólares en apoyo a un régimen corrupto, que asesina a la población del Donbás desde el año 2014 a la fecha, que incrementará el tráfico de armas y no cabe duda que encontraremos esas bombas y otros artilugios entregados a manos llenas por Washington y la OTAN a Kiev, en diversas partes del mundo.

Recordemos que Washington y los suyos habían prometido y garantizado, tras la caída de la ex URSS que no se afectarían las fronteras occidentales de Rusia y que nuevas incorporaciones de miembros a la Organización del Tratado del Atlántico Norte – OTAN – no se harían efectivas con aquellos países limítrofes con Rusia, gran parte de ellos ex miembros del campo socialista. Las garantías de seguridad exigidas por Rusia a occidente simplemente quedaron en el tarro de la basura. Las bombas de racimo entregadas por Estados Unidos a su testaferro ucraniano violan el marco de uso de municiones de este tipo prohibidas por gran parte de los países del mundo. Así actúa Washington. No se debe confiar en ellos. Cualquier paso en falso lo aprovechan en forma oportunista.

Kiev además de usar las bombas de racimo contra civiles, ha efectuado una serie de ataques que incluye el uso de drones contra un petrolero ruso en el mar negro, en las inmediaciones de Crimea. ¿Qué ventajas militares da a Kiev un ataque a un petrolero de la federación rusa en un Mar que Ucrania comparte con Rusia? Indudablemente que ventajas militares ninguna, nulas, en absoluto. Más bien la estrategia es generar acciones de impacto comunicacional intentando presentar a Kiev como un actor con iniciativa militar, que lleva la delantera en acciones militares. Ocultando con ello los miles de bajas a manos del ejército ruso. Es la acción desesperada de un régimen que pierde incluso confianza de sus avales occidentales, que se cuestionan el dinero que se ha entregado y que, si hoy esa cifra significa 200 mil millones de dólares, puede significar el doble si la contienda no tiene un fin pronto. Y, todo ello, irá a cargo de los contribuyentes europeos y estadounidenses.

El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasili Malyuk, quien no sólo reconoció el ataque contra el petrolero ruso en el Mar Negro, sino que amenazó que cualquier explosión que se lleve a cabo contra buques de la Federación de Rusia o en el puente de Crimea es un paso absolutamente lógico y eficaz. Es decir, aunque el ataque sea contra un puente civil, para el uso civil como el que cruza el estrecho de Kerch, un petrolero que lleva una carga como aquella que puede además generar una catástrofe medioambiental o el lanzamiento de bombas de racimo en forma indiscriminada en ciudades del Donbás, para el régimen Kievita se trata de objetivos militares y por eso ataca escuelas, hospitales, edificios civiles. Todo le sirve a Zelensky y los suyos y si lo hace, a contrapelo de la legislación internacional es porque cuenta con el aval de Washington y los suyos, todo ese grupo de cervatillos sin soberanía que componen el club de la Unión Europea agrupados en la OTAN

La hipocresía continuó en estos días cuando una treintena de países se reunieron en Yeda, Arabia saudí, para discutir un proceso de paz en Ucrania, pero…sin Rusia. Claramente una reverenda estupidez. Yeda es, simplemente la continuación de la reunión de junio en Dinamarca, que nada logró y nada lo hará mientras el referente principal de este conflicto que enfrenta a Washington, la OTAN y su testaferro ucraniano contra Rusia, no cuente con el gobierno de Moscú en cualquier mesa que se quiera armar. Lo único que se logra en estos encuentros bien provisto de pompa y comida y bebestibles es otorgar más y más y más armas, dinero e impunidad al actuar del régimen nazi ucraniano. Nuevos estímulos para que el comediante Volodimir Zelensky sienta el espaldarazo de occidente para seguir llevando a su país a la catástrofe total.

En Arabia Saudí, se celebró una reunión en busca de una paz negociada “Una paz justa” consignaba la convocatoria. Una treintena de países donde se incluía tres BRICS: Brasil, India, y China y destaco esa presencia porque algo de sensatez tenía que existir en una reunión sin sentido, sin contar con Rusia. Y, una prueba de esa sensatez son las palabras de Celso Amorim, asesor de asuntos internacionales del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien subrayó que "cualquier negociación real" debía "incluir a todas las partes". Lógica absoluta, básica, elemental. La reunión, caracterizada por la ausencia de Rusia – excluida de estas conversaciones – ha señalado urbi et orbi, que no se sentará siquiera a la mesa para discutir el plan de paz presentado por Zelensky en otras ocasiones y que contempla una fórmula que exige a rusia territorios que el país euroasiático define como incorporados legalmente a Rusia (2)

¿Un proceso de negociación, una mediación sin la parte más importante? Para María Zajárova, portavoz del ministerio de relaciones exteriores de Rusia “Tomar decisiones políticas sin presencia de Rusia sobre el conflicto en Ucrania es un absurdo” (3). Efectivamente es como afirma la alta funcionaria rusa, pero, es tan propio de esta diplomacia occidental, tan proclive a pensar que el mundo sigue siendo ese mundo unipolar que desean mantener a toda costa. No se convencen que el desbalance del poder está llegando a su término.

Pablo Jofré Leal

Articulo para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción citando la fuente.