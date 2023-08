Atentado en Shah Cherag: Hipocresía de Occidente y sus organismos frente al terrorismo

El terrorismo vuelve a atacar a la República Islámica de Irán. A la crónica política de desestabilización de Irán a manos de Washington y sus aliados europeos, sumando a la entidad nacionalsionista, esta semana se agregó un ataque al santuario de Shah Cheraq, en la ciudad sur occidental de Shiraz, que tuvo como consecuencia el asesinato de dos fieles.

El grupo terrorista Daesh reivindico el hecho pero no es ningún secreto que las acciones de este movimiento extremista tiene un formato de operaciones, una manera de operar, cuyo mensaje denota con claridad cuáles son sus objetivos y quienes están detrás de sus acciones criminales. El mensaje no es directamente de DAESH sino de aquellos que sus padres putativos, de aquellos que permitieron su formación con dinero, armas, protección, apoyo logístico y que hasta el día de hoy les permiten operar libremente, aunque digan que los combaten. Me refiero a ese occidente hipócrita que habla de derechos humanos y los viola permanentemente, de Washington y los suyos que son responsables de millones de muertos, heridos, la destrucción y fragmentación de países. Para el portavoz de la Cancillería iraní, Naser Kanani se debe lamentar que algunas potencias usen a grupos terroristas como medios para garantizar su presencia en la región.

El mensaje de fondo con este ataque es que los extremistas, por orden expresa de sus padres putativos, seguirán en su política de hostilidad, de desestabilización de agresión, incluyendo en ello mezquitas, quemar un libro sagrado como el Corán. Intentar Asesinar científicos, policías, militares, población civil que acude a los recintos sagrados. Y he allí el mensaje de terror que quieren transmitir: atacaremos en cualquier lugar, queremos generar inseguridad, incluso en aquellos lugares que tienen un sentido y una esencia especial, particular, sagrada. No importa si el lugar atacado es musulmán y DAESH sostenga que lo son. Sólo el hecho de violar el carácter sagrado de recintos como el santuario de Shah Cheraq es muestra evidente de la falsedad de sus argumentos y objetivos. No existe registro que DAESH haya atacado, por ejemplo, a agrupaciones militares occidentales que profanan los sitios sagrados del islam, no existe registro de acciones encaminadas a lograr la salida de las bases militares, navales y aéreas, que Washington y la OTAN poseen en Asia Occidental y menos aún acciones de combate contra el régimen nacionalsionista.

El presidente del Parlamento iraní y ex Alcalde de Teherán, Mohamad Baqer Qalibf, aseguró que el atentado contra el santuario en Shiraz es parte de las acciones y fallidos intentos de los enemigos para tratar de minar la seguridad de Irán, tomando en cuenta que la nación persa afirma que la seguridad y protección de sus fronteras y sociedad es una de sus líneas rojas. Es decir, la protección permanente, el trabajo de inteligencia es parte consustancial de las autoridades iranies. Y en ese plano debemos recordar que el combate al terrorismo heredado del ejemplo y la acción práctica del mártir Qasem Soleimani que le ha imposibilitado a Daesh resurgir con esa fuerza que tuvo hace un lustro e incluso, el análisis geoestratégico de la región demuestra que la propia acción desestabilizadora de aquellos regímenes que han apoyado a Daesh han tenido un freno. Es así como el acercamiento de Irán a Arabia Saudí- monarquía que ha sido uno de los grandes valedores de estos grupos extremistas y que podría establecer el fin de esos apoyos – la reincorporación de Siria a la Liga árabe y sobre todo el fortalecimiento evidente del Eje de la Resistencia en Asia occidental son una muralla que se está levantando con fuerza y decisión para exterminar de una vez a estas bandas terroristas.

Efectivamente, Daesh Fath al Sham, Ahrar al Sham y todos aquellos movimientos, grupos y organizaciones terroristas que han surgido en estos años gracias al dinero y las armas de la triada conformada por Estados Unidos,, el sionismo y la casa al saud están en una situación de mayor debilidad, no son lo mismo que eran y en ello, que duda cabe que el asesinado teniente general Qasem Soleimani tuvo un papel destacadísimo pero…las fieras heridas suelen ser más peligrosas, en su esencia el terrorista puede estar muriendo pero quiere seguir generando daño. Y, en ese sentido aquellos que aún siguen en su acción extremista a instancias de sus valedores, de sus vales, los que les siguen pagando y entrenando ordenaran nuevos ataques, nuevas acciones de desestabilización y en ello Irán fundamentalmente y su política activa en su defensa y de otros pueblos y el eje de la resistencia en su conjunto el que debe fortalecer su acción de exterminio de esas células, perseguirlos allí donde haga falta. Los corifeos de la muerte, los que usufructúan de la guerra, de la muerte, de la destrucción. Los fabricantes de armas en Estados Unidos, Europa y en la entidad sionista buscan la guerra porque eso los beneficia en sus intentos de mantener una hegemonía a la baja, pero aún peligrosa y en ello Daesh y esa tropa de títeres les sirve para sus objetivos.

Con ocasión de este atentado en Shiraz, vinculado a otras acciones como ha sido el ataque a Mezquitas, el quemar el sagrado Corán a vista, paciencia y autorización de autoridades políticas en Suecia y Dinamarca y ahora el silencio ante las acciones terroristas en Irán, de ese occidente que tanto vocifera de la defensa de los derechos humanos y sus organismos internacionales como la ONU que suel dedicarse a denunciar, emitir algún discursillo condenatorio pero ninguna acción que permita terminar con estas acciones, teniendo las herramientas para ello. Esto evidencia lo que permanentemente hemos sostenido y comprobado: la hipocresía, el doble rasero, la conducta falsaria e incluso irrelevante desde el punto de vista de lo que esas organizaciones son o deberían ser. De qué sirve una ONU que se dedica a condenar y jamás aplicar su carta de las naciones unidas en sus capítulos específicos, como es, por ejemplo, el capítulo VII para aplicar acciones que eviten y terminen con las acciones de entidades terroristas como Israel, por ejemplo. No basta con que el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, afirme que el secretario general, Antonio Guterres, condena enérgicamente este ataque terrorista, subrayando la necesidad de llevar ante la justicia a los autores de este crimen contra los civiles. Bastaría con investigar las órdenes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña y el nacionalsionismo, para encontrar a los responsables.

Los defensores de los derechos humanos de ese occidente vociferante pero falso son simplemente un saludo a la bandera. No sirve de nada. El día que efectivamente detengan los crímenes del imperialismo, del nacionalsionismo, que dejen de denunciar y generen el fin de la agresión a palestina, Siria, Yemen, libia, que se condene y apliquen sanciones contra aquellos que son sometidos a décadas de presiones, bloqueos, embargos, ataques como Cuba, irán, entre otros, Allí recién podremos decir que la ONU y otras organizaciones sirven de algo. Hoy es solo evidencia la inoperancia y hasta la complicidad con las acciones terroristas, con no impedir que países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña se hagan parte de las políticas de agresión y desestabilización contra numerosos países que no están dispuestos a ser parte del rebaño de las políticas hegemónicas.

Pablo Jofré Leal

Articulo para SegundoPaso ConoSur

