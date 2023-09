Chile: Golpe Militar y Negacionismo

Los crímenes cometidos desde el momento mismo del Golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende significó, de acuerdo a las distintas Comisiones de Verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40 mil 175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura. 1210 personas consideradas detenidos desaparecidos en Chile tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. De estas 1210 personas, 79 eran mapuches (6,52%) del mismo pueblo de la diputada Naveillán. 60 eran extranjeros (4,95%) y 54 eran menores de edad (4,46%).

Se ha querido hablar de la muerte de militares, de crímenes cometidos por el gobierno del presidente Allende y posteriormente por la resistencia a la dictadura tratando desvergonzadamente de equilibrar lo que no tiene posibilidad alguna. El Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación indica que “ocurrido el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden lograron su objetivo más inmediato -control efectivo del país, sin focos de acciones armadas de los partidarios del régimen depuesto- en muy pocos días. Se puede decir, en verdad, que dicha acción fue mínima; irregular respecto a su ubicación, forma y armamento empleado; descoordinada, y sin la menor posibilidad de éxito. Ante la argumentación de doble raero de la ultraderecha chilena y de aquellos que callan ante ello, podemos hacernos las siguientes preguntas ante la contumacia ultraderechista de tratar de equiparar el gobierno de Allende y la resistencia al Golpe Militar, con el poder de fuego y co0ntrol de los miles de efectivos militares que se apoderaron del país de la mano de una Junta fascista.

Debemos dejar de estar alertas y mas bien actuar contra el negacionismo y sus corifeos. Debemos ser capaces de develar su intención y decirles a Naveillan, a Kast, a los kayser parlamentarios y analistas. A la tropa de truhanes, de cómplices de crímenes de lesa humanidad que son simplemente unos canallas, socios en los crímenes de la dictadura por acción o por omisión, activos o pasivos. De acción por ejemplo con la familia del líder de los republicanos José Antonio Kast con un padre - ex oficial de las SS del nacionalsionismo que escapó a Chile – y cuya familia según una investigación periodística, no desmentida presenta la participación en la represión llevada a cabo por algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.

Esas acciones como la negación de los crímenes cometidos no puede quedar sin una sanción. Que es necesario dar cuenta a los descerebrados que se compran los argumentos de una ultraderecha miserable. No es posible aceptar que la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar se convierta en una fiesta de abrazos y espumante a de los criminales y sus simpatizantes y un freno a todo aquel que debe salir a la calle y recordar, a volver a pasar por el corazón que el 11 de septiembre fue un Golpe, no un pronunciamiento ni una salvación, sino que el inicio e un crímenes de que se extendieron por diecisiete años. Muerto el criminal mayor, el guaripola de los asesinos, deben pagar cada uno de sus crímenes los civiles y militares, que siguen creyendo que su acción de exterminio tenia un fin noble. Chile merece más que estos miserables.