Polonia al acecho de territorios de Ucrania

SegundoPaso ConoSur - Para los Congresistas estadounidenses, parte de ese grupo afectado por un trastorno psicótico que menciono en este trabajo, en materia de política internacional, se suma a las acusaciones permanentes contra Rusia aquel respecto el avión de Malaysia Airlines fue derribado por un misil separatista apoyado por Moscú, aunque no hayan sido presentadas pruebas algunas y la comisión internacional no vaya a entregar su informe hasta el 2015. Para Washington y los medios de comunicación que le son afines, no puede haber más culpables que Rusia y los separatistas. Y cuando hay que hablar de Georgia, el culpable es nuevamente Moscú, a quien se le acusa de invadir ese país el año 2008 a pesar que una investigación de la Unión Europea “aliados de Washington” llegó a la conclusión que fue Tbilisi la que comenzó, con el acicate estadounidense, una guerra injustificada contra Rusia. Misma situación que se vive en los territorios ocupados de Cisjordania o en la bloqueada Franja de gaza que aparecen como los responsables de atacar a la entidad sionista, ocultando que la sociedad palestina vive un proceso de ocupación y colonización que justifica moral y legalmente su defensa ante un régimen que comte crímenes de lesa humanidad. Israel no es la víctima, es el victimario, es quien sigue usando la narrativa del holocausto para generar confusión, manipular y desinformar. Washington y Tel Aviv, tal para cual.