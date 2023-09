Estados Unidos e Israel: regímenes psicóticos. Parte III

En la parte I y II de este trabajo daba cuenta del carácter psicótico, tanto del régimen estadounidense como del nacionalsionismo. Ambos en una complicidad que los sindica como dos de las entidades más peligrosas y criminales del mundo. Con objetivos hegemónicos que, si bien están a la baja, no dejan de ser profundamente desastrosas, para la inestable seguridad del mundo y tratar de mantener sin cambios el desbalance del poder. Estados Unidos con el objetivo de doblegar a China y Rusia, principalmente, como también contra la República Islámica de Irán, donde la entidad sionista sirve de testaferro y punta de lanza de todo tipo de agresiones no sólo contra la nación persa, sino que contra palestina a quien ocupa y coloniza desde el año 1948. Agresiones contra siria, El Líbano y su nefasta influencia en países latinoamericanos y africanos.

Para el Analista de la Red Voltaire Michel Chossudovsky “si bien la resolución S 2277- que mencionamos en párrafos anteriores - fue enviado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su revisión, sus premisas esenciales ya están en proceso de ser implementadas. En Europa, el comandante de la OTAN general Philip Breedlove en consulta con el Pentágono y el Ministerio británico de Defensa, pidió ya en momentos que Ucrania era conducida a la confrontación contra la federación rusa: “Acumular una base en Polonia con las armas suficientes, municiones y otros suministros para apoyar un rápido despliegue de miles de soldados contra Rusia”

El medio Rusia Today consignó, en su momento, las declaraciones del científico Steven Starr miembro, además, de la Organización Médicos por la Responsabilidad Social respecto a esta peligros iniciativa estadounidense “La Ley RAPA, presentado al Congreso estadounidense por el Senador republicano de Tennessee, Bob Corker, conllevará una guerra nuclear contra Rusia, debido a que ninguno de los dos países estaría dispuesto a admitir su derrota, mientras miles de armas nucleares están listas para su uso inmediato. Esto, porque ambos Estados basan su doctrina militar en la probabilidad de un ataque nuclear preventivo”

Starr sostuvo la idea que el gobierno de la ex canciller alemana Angela Merkel miraba con extrema cautela el posible despliegue de tropas de la OTAN y de Estados Unidos, así como del sistema de defensa antimisiles estadounidense en Ucrania, teniendo en cuenta las objeciones rusas largamente planteadas contra la ampliación de la OTAN, sobre todo hacia Ucrania y Georgia, y la preocupación rusa por el despliegue de la defensa antimisiles en Europa. Alemania, según Starr “es muy consciente de la probabilidad de que la guerra civil en Ucrania pueda desembocar en una guerra entre Ucrania y Rusia y una vez desplegadas en Ucrania, las fuerzas de Estados Unidos la OTAN, casi inevitablemente lucharán al lado de Ucrania contra Rusia”. No estaba equivocado el Sr. Starr una década después tal pronóstico se convirtió en una trágica realidad. Mismo pronóstico que podemos hacer respecto al régimen de Netanyahu con relación a que su política de ocupación y colonización contra palestina conduce, inevitablemente a una colisión con el eje de la resistencia que terminará poniendo fin a más de siete décadas de existencia del nacionalsionismo.

Para el gobierno ruso, el propósito de las sanciones estadounidenses y el cerco militar que se estableció contra su territorio estaba destinado a crear las condiciones para el cambio de poder en ese país. El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Riabkov señaló en su oportunidad que realmente no se oculta el hecho que Estados Unidos ha establecido un apolítica de máxima presión, creando condiciones económicas y sociales para la realización del cambio de poder en Rusia, pero…” nuestro país percibe con calma la situación respecto a las relaciones con Estados Unidos. No nos sentimos nerviosos en este sentido. Recordemos que el enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington empezó mucho antes del inicio del conflicto en Rusia”.

Para Estados Unidos, Rusia representa una amenaza a las democracias occidentales, un centro de inestabilidad para el establecimiento de democracias representativas y, sobre todo, en el centro de la situación, significa un escollo para los planes de expansión de la OTAN y los intereses occidentales en materia energética. E su momento, para el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama, si bien las sanciones contra Rusia afectaron negativamente a la economía europea, su país siguió instando a la Unión Europea, para introducir más y más sanciones, así con el ex presidente Donald Trump y actualmente con Joe Biden: demócratas y republicanos por igual. Sanciones más profundas y que abarcan más áreas de afectación a la economía y a la política rusa. Los castigos ilegales contra Rusia por su posición sobre Ucrania pusieron a la economía rusa al borde de una recesión, pero al mismo tiempo esta posición reafirmó el apoyo del presidente ruso dentro del país, que alcanza los niveles más altos, incluso con un conflicto bélico que lo enfrenta a Washington, la OTAN y Ucrania.

Si bien Estados Unidos desea intensificar las presiones contra Rusia, una serie de países, entre ellos, Turquía, Serbia, Corea del Sur y los países BRICS, gran parte de los países africanos e incluso latinoamericanos, no apoyan la política de presión contra Moscú pues entienden que a mediano plazo sus propias economías se verán afectadas, al igual que la estabilidad energética, que se ha visto enceguecida por la política de Washington, que en momentos d mayor presión junto a su aliado saudí, significó bajar el precio del barril de petróleo a cifras un 70 % menos el año 2014 – situación radicalmente distinta una década después en que la propia monarquía saudí se ha negado a continuar con esta política suicidas. Todo lo generado por Washington con el propósito de desestabilizar y causar problemas a la economía iraní, venezolana e influir ciertamente sobre la economía rusa.

Traigo a colación las palabras del año 2014 , dadas a conocer por el presidente ruso, Vladimir Putin, en una interesante Conferencia dada en el Club de Discusión Internacional de Valdai (1) – poco difundido por los medios occidentales a pesar de la trascendencia de las palabras, ideas y afirmaciones dadas a conocer por el jefe de Estado ruso sintetizan lo que ese país siente frente a las presiones y sanciones de Estados Unidos y sus aliados pero, sobre todo, entrega una visión certera sobre el actual estado de cosas en que se debate el mundo. “La guerra fría terminó, sostuvo Putin en Valdai, pero no lo hizo con una declaración de “paz” mediante acuerdos comprensibles y transparentes de observación de las normas y estándares existentes o de creación de unos nuevos. Parecía que los llamados “vencedores de la guerra fría” decidieron explotar la situación, tomar todo el mundo exclusivamente para ellos, para sus intereses”.

Consignaba el mandatario ruso que si el sistema existente de relaciones internacionales y de derecho internacional, el sistema de contenciones y contrapesos les estorbaba – a Estados Unidos y sus aliados – para lograr esos objetivos, entonces lo declaraban no válido y decían que había que desmontarlo. “Así se comportan, discúlpenme, los nuevos ricos, que de repente obtienen una gran riqueza, en este caso en forma de dominación mundial, liderazgo mundial. Y en lugar de comportarse educadamente y con cuidado, incluso claro está, en su propio beneficio, considero que han hecho muchas cosas mal”.

El presidente ruso, en esta franca conversación a la cual asistieron 108 expertos, historiadores y analistas políticos de 25 países, con la participación de 62 extranjeros. Políticos, periodistas, empresarios y líderes de opinión sostuvo que, con el fin de esa Guerra fría “comenzó un periodo de diferentes interpretaciones y silencios en la política mundial. Bajo la presión del nihilismo legal, el derecho internacional ha ido retrocediendo paso a paso. La objetividad y la justicia han sido víctimas de la conveniencia política. Las normas jurídicas han sido sustituidas por interpretaciones arbitrarias y valoraciones parciales. Además, el control total de los medios de comunicación ha permitido hacer pasar lo blanco por negro y lo negro por blanco” Palabras que al amparo de lo que sucede en palestina pueden ser tomadas al pie de la letra en el marco de la política de limpieza de imagen del régimen israelí que extermina día a día al pueblo palestino.

El mandatario ruso ha sostenido, reiteradamente no sólo en sus ya clásicas conferencias de prensa, sino que en cada encuentro con líderes como Xi Jinping de China, Ebrahim Raisi de irán, Narendra Modi de la india, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, entre otros que, en un mundo donde Estados Unidos se presenta como el abanderado de la libertad ha perdido consistencia, incluso, el concepto mismo de soberanía nacional, convertido en algo relativo para la mayoría de los países. “En esencia, señaló Putin, se propuso la fórmula: cuanto mayor sea la lealtad a un solo centro de influencia en el mundo, mayor es la legitimidad de este o aquel régimen de gobierno. En las condiciones de predominio de un país y sus aliados o, por decirlo de otra manera, de sus satélites, la búsqueda de soluciones globales se ha convertido parcialmente en el intento de hacer pasar recetas propias por recetas universales. Las ambiciones de este grupo han crecido tanto que las políticas que ellos acuerdan las presentan como opinión de toda la comunidad internacional”.

Ambiciones que no han trepidado en violar los derechos humanos de millones de seres humanos en Asia, el Magreb, Asia Occidental, Latinoamérica y en cualquier lugar donde los intereses estén en juego. Y en este plano traigo a colación lo que fue la publicación de un Informe del Senado estadounidense, que muestra con detalles la política de violación de los derechos humanos, torturas, amparado en el programa secreto de detención e interrogatorios que la administración del ex presidente George W. Bush implementó tras los atentados del 11 de septiembre del año 2011, a manos de la CIA, la certeza de la sicosis que anima la política exterior de esta superpotencia se consolida (2). Esto, porque los torturadores, los ejecutores y los autores intelectuales pensaban con absoluta certeza que aquello que hacían era correcto y para ello sistematizaron y documentaron exhaustivamente cada uno de los interrogatorios y torturas ejecutadas.

Un gobierno psicótico como los que han administrado Estados Unidos desde el año 1981 hasta hoy, ha perdido el contacto con la realidad expresándose con dos de sus principales síntomas: delirio y alucinación. En el caso del delirio, este síntoma se concreta con la falsa creencia respecto a que algo o alguien están en contra de Washington y su forma de vida. El grado de convencimiento es tan alto de esta creencia, que ningún razonamiento, es capaz de refutarlo. Como tampoco ningún límite moral. El mundo unipolar surgido, tras la caída de los socialismos reales, se ha convertido en un medio, una herramienta para justificar la imposición de una dictadura sobre las sociedades y los países, usando para ello todos los medios que una dictadura puede usar, incluso la tortura y las violaciones a los derechos humanos. Putin ha sostenido urbi et orbi, que ese mundo unipolar se convirtió en una carga demasiado incómoda, pesada, e inmanejable, incluso para su líder autoproclamado.

El informe del Senado ofrece un crudo retrato de una negra etapa de la historia moderna estadounidense. “Ninguna nación es perfecta”, sostuvo el ex presidente Barack Obama, tras publicarse el informe para luego agregar “Pero una de las fortalezas que hace a Estados Unidos excepcional es nuestra voluntad de afrontar abiertamente nuestro pasado, encarar nuestras imperfecciones, hacer cambios y mejorar” pero, más que agradecer estas palabras de autocrítica hay que demandar un cambio radical en una conducta contumaz que Estados unidos ha implementado en su política exterior y que hoy tiene a Rusia en el centro de su accionar.

Frente al actuar psicopático de Estados Unidos en la arena internacional, sea en Rusia, Libia, Siria o donde intervenga en lo que consideran su entendimiento de la realidad, han demostrado que su conducta está orientada a aniquilar los valores humanos, como preludio del asesinato de los seres humanos. Práctica demostrada tanto por los nazis en su momento, como por los gobiernos israelitas con el pueblo palestino. Siguiendo a Gunsberg en su razonamiento ese actuar psicopático no cambiará porque actúan según su estructura, no actuarán con remordimiento por más Informes del Senado que salgan a la luz demostrando el uso de torturas y apremios contra seres humanos. No creen estar actuando mal, sino que simplemente se han cometido “errores” o daños colaterales como suelen denominarlos aquellos ejércitos ejecutores de violaciones a los derechos humanos, crímenes de guerra y lesa humanidad, como han sido catalogados, tanto estadounidenses como israelíes.

No podemos, frente a estos gobiernos psicopáticos, como el de Estados Unidos y la entidad sionista, hacerlos responsables de ser lo que son, pero si debemos hacerlos responsables de los daños que causan. “Cuando un perro contrae la rabia, afirma Gunsberg, no lo hacemos responsable de ser rabioso. Lo que hacemos, como una medida de autoprotección, es sacrificarlo antes de que nos muerda, antes de que nos contagie. No hacemos responsable a la serpiente de cascabel de tener colmillos venenosos. Lo que hacemos, como una medida de autoprotección, es matarla antes de que ella nos mate”. Tal vez la comunidad internacional debe unir sus esfuerzos y eliminar de una vez a este perro rabioso, a este cascabel asesino como protección y seguro para nuestra propia supervivencia.

Pablo Jofré Leal

Artículo para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción citando la fuente.