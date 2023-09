Ucrania: la corrupta

Segundopaso ConoSur - No podemos, frente a gobiernos psicopáticos, como el de Estados Unidos e Israel, hacerlos responsables de ser lo que son, pero si debemos hacerlos responsables de los daños que causan. “Cuando un perro contrae la rabia, no lo hacemos responsable de ser rabioso. Lo que hacemos, como una medida de autoprotección, es sacrificarlo antes de que nos muerda, antes de que nos contagie. No hacemos responsable a la serpiente de cascabel de tener colmillos venenosos. Lo que hacemos, como una medida de autoprotección, es matarla antes de que ella nos mate”. Tal vez la comunidad internacional debe unir sus esfuerzos y eliminar de una vez a este perro rabioso, a este cascabel asesino como protección y seguro para nuestra propia supervivencia.