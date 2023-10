Guatemala: Las calles demuestran el despertar de la conciencia popular

Jessica Pernía por Segundo Paso para Nuestra América: ¿Cómo describiría el panorama político actual en Guatemala?

Arnulfo Vásquez, dirigente comunitario de Totonicapán en Guatemala: El panorama político de Guatemala definitivamente está convulso. Tuvimos un proceso electoral con participación de más de 30 partidos que estaban pujando para poder llegar al gobierno.

De esos 30 partidos se presentaron 22 binomios. De esos 22 binomios, 20 eran de la derecha y 2 binomios de la izquierda. En ese sentido, entonces, podemos ver que hay una asimetría en el contexto político electoral en Guatemala, pues, tal como lo estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el sistema económico en Guatemala, las grandes empresas en el país, establecen empresas electorales para poder acceder al poder y mantener la situación así como está.

Es importante, entonces, aclarar que Guatemala está en un proceso muy convulso en el sentido de que las fuerzas de la derecha, las fuerzas oscurantistas de este país no permiten que haya cambios, que haya transformaciones en el status quo que se vive en el país. Así que creo que es algo muy importante que lo tengamos en cuenta.

Es una lucha desde los pueblos y, pues, el cambio que se avecina a partir del 14 de enero, después de la elección de Bernardo Arévalo, como una opción que está de alguna u otra manera en oposición a la situación actual que se vive en el país, es un avance significativo para Guatemala.

JP: ¿Cuál es su opinión sobre el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales de 2023?

AV: El triunfo de Bernardo Arévalo surge ante la necesidad de que existan alternativas para este país. Las organizaciones populares, las organizaciones de los pueblos indígenas siempre han estado luchando para que pueda haber un cambio en la conducción en la nación. Pero tal como se indicó anteriormente, lastimosamente, la situación que se vive en Guatemala es el hecho de que la oligarquía materializada en el Comité de Asociaciones Comerciales Industriales y Financieras del país, el CACIF, es el que ha ostentado el poder a través de diferentes partidos políticos creados para confundir a la población.

Entonces, en ese sentido, el triunfo de Bernardo Arévalo sin duda significa una posibilidad de cambio, el inicio de un proceso de cambio en el país. No significa que en cuatro años se puedan hacer todas las transformaciones que requiere el pueblo de Guatemala, pero sin duda es la posibilidad de que podamos tener un cambio a partir del 14 de enero. El hecho de que Bernardo Arévalo o el Movimiento Semilla que no existían en las encuestas "oficiales", ni en la intención de voto, llegue al segundo lugar en la primera vuelta, y luego gane en primera vuelta con un triunfo tan contundente, da un giro a la situación que se vive en el país, que no se había dado en anteriores elecciones, en la historia reciente del país.

Esto permite a Guatemala poder tener la perspectiva de una transformación política, una ruptura con el orden impuesto, en el corto y mediano plazo. Así que es un aspecto muy importante que tenemos que considerar. Si se consolida, como han dicho algunos analistas políticos en Guatemala, el triunfo de Bernardo Arévalo, sin duda vendrá a oxigenar el sistema político, económico y social en Guatemala.

JP: ¿Cuál es la situación de sabotaje que se ha presentado desde Ministerio Público y el Congreso por parte de fuerzas contrarias a Bernardo Arévalo?

AV: Como hemos comentado y así como sucede en todos los países de Latinoamérica, las oligarquías, las empresas monopólicas a nivel nacional, ostentan el poder político económico que se vive en los países. En ese sentido, Guatemala también sufre de esa situación y por eso es que las oligarquías, a través de esas empresas político-partidistas que se crean cada cuatro años, tienen el control del Congreso de la República, así como el control del Poder Ejecutivo y en ese sentido se han coaligado.

Tienen una capacidad de alineación de todas las fuerzas políticas y tienen bajo su mando todos los medios legales que han estado utilizando ahora para poder hacer que este triunfo, que se dio democráticamente a partir del 25 de junio en primera vuelta y confirmado el día 20 de agosto, se pueda venir para abajo.

A raíz de eso es que se han desarrollado una serie de actos que buscan sabotear el trabajo que podría hacer el gobierno del Movimiento Semilla. En ese sentido, efectivamente, hay una intención de lo que se ha denominado en Guatemala, un pacto de corruptos, para poder detener esta posibilidad que tiene el pueblo de guatemalteco de tener un gobierno diferente a los que hemos tenido en los últimos 70 años.

JP: ¿Que puede decirnos sobre las manifestaciones populares que se están dando en la actualidad en las calles guatemaltecas?

AV: En Guatemala, tal como ha sucedido en otros países, hemos tenido serios problemas para articularnos, para coordinar esfuerzos, porque, desgraciadamente, por razones religiosas, políticas, económicas, étnicas, muchas veces hemos puesto mayor relevancia a nuestras diferencias y no a los aspectos que nos unen. Sin embargo, en la coyuntura actual, tenemos la posibilidad de que a partir de nuestras diferencias podamos encontrar puntos en común. Y uno de los elementos principales que aglutina las fuerzas, que aglutina las luchas que se están desarrollando en Guatemala en este momento, sin duda alguna, es la defensa de la democracia.

Han sido claros los compañeros, las autoridades indígenas, las autoridades ancestrales en los diferentes puntos, incluyendo el punto frente al Ministerio Público, sin duda, estamos defendiendo la democracia y no a un partido político. Porque también el gobierno entrante ha establecido compromisos, se ha comprometido con la población guatemalteca y las autoridades indígenas, las autoridades comunitarias y el pueblo en general de Guatemala quienes lucharán y velarán para que, efectivamente, esos cambios y esas transformaciones se puedan materializar.

Así que creo que esto es un ejemplo de cómo nos podemos articular a partir de nuestras diferencias, de cómo dar el ejemplo, incluso, para que otros países de América Latina también tengan la posibilidad de encontrarse como pueblos y luchar por las democracias en sus respectivos países.

Ahora, la democracia como sistema de gobierno no tendría sentido si no resuelve los grandes y contingentes problemas que tiene la población. Una población como en Guatemala, con un 57% de pobreza y pobreza extrema, realmente amerita que todos y cada uno de los de las fuerzas vivas que estamos en el país podamos hacer lo que nos corresponde. Es por esto que las autoridades comunitarias de los 48 cantones, las autoridades indígenas de Sololá, y otras, han estado utilizando los mecanismos legales establecidos en la Constitución política, leyes ordinarias, y leyes de rango constitucional para defender la democracia, y lo han hecho, han presentado recursos, han presentado amparos ante las Cortes, ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, dado la alineación que existe en este momento en contra del proceso democrático en Guatemala, desgraciadamente se ha hecho caso omiso a esos amparos. Muchos de ellos han sido declarados sin lugar, a pesar de que existen efectivamente todos los argumentos legales para poder detener todo ese tipo de artilugios legales que han estado haciendo en contra del proceso democrático en Guatemala.

Por lo tanto, las luchas populares no son producto de la casualidad, no son producto de algo que surge de la noche a la mañana, sino que es el resultado de la falta de operación del sistema de justicia, que siempre ha favorecido a los poderosos, siempre ha favorecido a los políticos que consideramos como pacto de corruptos, que al contrario de responder al equilibrio institucional y democrático, caso contrario, han ejecutado todos sus recursos y artilugios en contra de la población. De este modo, la única herramienta que nos ha quedado al pueblo guatemalteco, a las organizaciones populares, a las organizaciones indígenas, para hacer valer nuestros derechos son las manifestaciones pacíficas que se están dando, los bloqueos, herramientas únicas que el pueblo de Guatemala tiene en este momento para poder sacar adelante y poder defender la democracia.

JP: ¿Por qué es importante que la victoria democrática sea defendida por el pueblo en relación a la oleada progresista de América Latina? ¿Por qué es importante esta lucha para el movimiento de la izquierda latinoamericana?

AV: Realmente creo que los diferentes oradores, no sólo en el punto en el que estamos nosotros ubicados, sino que en todos los territorios de Guatemala, han estado recordando las luchas en Bolivia, las luchas en Ecuador, la lucha de la Cuarta Transformación en México y las luchas en otros países de América Latina, que han logrado construir, en los últimos tiempos, procesos mucho más democráticos a favor del pueblo. Y estos logros tienen también algo que ver en Guatemala.

Hay un despertar de conciencia de las organizaciones indígenas, de las organizaciones populares y por eso es que a 3 días del paro convocado por los 48 cantones de Totonicapán, la Alcaldía Indígena de Sololá y otras organizaciones a nivel nacional, de acuerdo a informes oficiales, hay 57 puntos bloqueados en Guatemala. Creo que eso significa un triunfo muy importante de las organizaciones populares porque permite ver la posibilidad de que tarde o temprano nos vamos a articular como pueblos, de que nos vamos a articular los pueblos Xinkas, Mayas, Garífunas y ladinos pobres de Guatemala, y vamos a hacer que este proceso democrático no se quede roto, al contrario, vamos a salir adelante y defenderlo. Seguramente el binomio tomará posesión y vamos a luchar para que el binomio pueda hacer lo que le corresponde hacer, pero sin duda, potenciaremos además el corrimiento progresista y transformador en América Latina.