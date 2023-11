SegundoPaso ConoSur - El Día de la Victoria conmemorada por Azerbaiyán debe significar - y los proyectos de desarrollo integral en la región así parecen demostrarlo, beneficios para el conjunto del Cáucaso sur. No es sólo un recordar hechos militares, sino constatar la necesidad que los procesos de respecto a la integridad territorial de las naciones se cumpa, que la ocupación de territorios que no pertenece a fuerzas que ocupan y colonizan dichos territorios viola el debilitado derecho internacional. Ya en la conmemoración del segundo año del Día de la Victoria el presidente azerbaiyano Aliyev trazó los ejes estratégicos para fortalecer la región del Cáucaso Sur, incluso con obras que significarán beneficios para Armenia, entre ellos concretar el corredor de Zangazur, que significará un cambio en la manera de llevar adelante un desarrollo acelerado del transporte y comercio. El recuperar territorios no sólo es dar importancia al recuerdo, a la memoria de lo que significan años de ocupación, sino también renovar las relaciones con los vecinos, que tendrán esta condición en forma permanente y por tanto hay que desarrollar proyectos que contribuyan al bienestar general.