¿Quién fue Paulo Freire?

En los años 50, desempeñó un papel crucial como miembro del primer Consejo Estatal de Educación de Pernambuco. Su compromiso con la transformación educativa se evidenció en 1961, cuando asumió la dirección del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. No obstante, su labor más destacada en esta década fue la implementación de su primera experiencia educativa de grupo en 1963, como parte de la Campaña Nacional de Alfabetización. En apenas mes y medio, logró alfabetizar a 300 trabajadores rurales, una hazaña que no estuvo exenta de controversias y acusaciones de agitación política por parte de la oligarquía y ciertos sectores eclesiásticos.

Paulo Freire dedicó su vida a aquellos que, en términos de letras, eran considerados "no letrados", a los llamados "los desarrapados del mundo". Su enfoque se centró en aquellos que no podían forjar un universo de signos escritos, incapaces de explorar otros mundos, incluyendo el reino del conocimiento sistematizado y el ámbito de la conciencia crítica. Para Freire, el conocimiento no se transmitía; más bien, se estaba construyendo constantemente. El acto educativo, en su perspectiva, no se limitaba a una mera transferencia de conocimientos; más bien, era el deleite de participar en la construcción colectiva de un mundo compartido. Así lo expresó Juan Manuel Fernández Moreno (ILCE).