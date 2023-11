El Nacionalsionismo y su plan de solución final para Palestina. Parte I

Palestina. un territorio y un pueblo que está ocupado, colonizado y que sufre el exterminio a manos de una entidad que se ha convertido en el ente más criminal del planeta desde fines d ela segunda guerra mundial. Palestina es un país que está bajo el férreo control no de seres normales, sino de salvajes, pérfidos y con una maldad que no se observaba desde la segunda guerra mundial. Y, ante esto, parte importante del mundo se queda, simplemente, observando, espectadores ante un proceso de crímenes abominables llevado a cabo por aquellos que han usufructuado de su autodenominada condición de víctima histórica para convertirse en victimario, aprendices de las peores ideologías y regímenes que han asolaron la tierra hace menos de 80 años.

Un régimen nacionalsionista que en forma oportunista e hipócrita presenta su agresión crónica como autodefensa, contando para ello con el apoyo despreciable una prensa mayoritariamente servil y complaciente. Corifeos del crimen. Las bombas israelíes caen sobre hospitales, colegios, residencias y dormitorios, parques infantiles, plazas de mercado, campos de refugiados y la prensa obsequiosa nos sigue hablando de la "Guerra de del ente israelí contra HAMAS". No menciona los conceptos de ocupación, colonización, exterminio. Nos presenta un proceso de crimen televisado como una guerra equilibrada, como si se tratar de ejércitos en disputa. Pues no es así, se trata de un proceso de solución final contra el pueblo palestino con una población sigue en resistencia hasta que su pesadilla se convierta en la luz que ilumine la liberación de sus tierras y su definitiva autodeterminación.

El delirio, la perversión, la megalomanía, son partes componentes del sionismo, constituyen parte del engranaje de una ideología que así como EIIL –Daesh en árabe – constituye una perversión del islam, con el cual no tiene nada que ver, así también el sionismo del régimen israelí en palestina constituye una perversión criminal del judaísmo, tal como lo ha declarado la organización de rabinos Neturei Karta, convencidos de la incompatibilidad entre las enseñanzas del judaísmo y una entidad denominada ente israelí anclada sobre la fuerza de las armas, el pillaje y el sufrimiento de todo un pueblo. Según Moshé Machover, matemático y filósofo israelí radicado en Inglaterra, la idea de un pueblo judío es "una falsa idea promovida por la ideología sionista: el mito de que los judíos en todo el mundo son una nación antigua, exiliada por la fuerza de su antigua patria, la tierra de Israel" continuar en esa idea, tratar de imponerla y ocupar tierras ajenas es una conducta delirante, como perversa es el uso de prácticas violatorias de los derechos humanos de millones de palestinos en pos de ese objetivo mitológico.

El Infanticidio nacionalsionista

El día 18 de septiembre del año 2023 – tan solo 19 días antes de la Operación Militar de la resistencia palestina llamada Tormenta de Al Aqsa – la organización internacional Save The Children denunciaba urbi et orbi que, en lo transcurrido en esos primeros nueve meses del año 2023, Israel había asesinado cuatro niños en Cisjordania y 38 en la Franja de Gaza. La ONG británica denunciaba, en ese momento un “uso sin precedentes de la fuerza” exigiendo que la muerte y mutilación de niños debía terminar. El número de adultos asesinados, por su parte, superaba los 300 entre inicios de enero y ese 18 de septiembre del 2023 sin que el mundo se conmoviera mayormente de esta matanza crónica del pueblo palestino a manos de Israel. La cifra de niños era la más alta desde que existen registro, sostuvo la organización internacional y que” este récord horrible” equivalía a un menor asesinado cada semana. De estos niños 28 tenían entre 13 y 16 años. Cinco eran menores de doce años, tres de ellos con edades inferiores a los ocho años y dos niños menores de dos años (1)

Save The Children exigió, ante lo mencionado, una investigación independiente, una rendición de cuentas y que cese la cultura de la impunidad israelí donde son los niños que pagan con su vida el precio de una política de ocupación que se extiende por 75 años. No pasó un mes y Save The Children tendrá que multiplicar la cifra de asesinados, los llamados a terminar con la impunidad y la política de solución final que lleva a cabo el nacionalsionismo contra el pueblo palestino y en especial los niños, que entre el 7 de octubre del 2023 hasta la salida de este texto elevan la cifra de muerte y mutilación menores de 16 años a la horrenda cifra de 6 mil menores – en un total de 16 mil, que han pagado con su vida el precio de una ideología de muerte como es el sionismo.

Ese histórico 7 de octubre del 2023 la resistencia Palestina dio un duro golpe a la supuesta invencibilidad del régimen sionista. 1300 bajas entre tropas SS – soldados sionistas – asentados en las inmediaciones de la Franja de Gaza, policías y colonos paramilitares en los asentamientos ubicados en la Palestina ocupada más allá de la Franja. El número de bajas israelíes a medida que han pasado los días han ido ajustándose hasta llegar a 1.200 de los cuales hay que tener presente todos aquellos muertos por lo que se denomina “fuego amigo” es decir los disparos efectuados por el propio ejército sionista contra instalaciones y residentes israelíes en la zona donde la resistencia palestina verificó su ataque. Fuego israelí de tanques, artillería y aviación con el objetivo de detener la infiltración aún más profunda en suelo ocupado por Israel. El israelí Tuval Escapa, en declaraciones efectuadas al medio israelí Haaretz, como miembro del equipo de seguridad del kibutz Be'eri, señaló que se estableció una línea directa para coordinar entre los residentes del kibutz y el ejército israelí. Sus palabras al medio israelí detallaron que a medida que avanzaban los milicianos palestinos comenzó la desesperación, “los comandantes en el campo tomaron decisiones difíciles, incluido bombardear casas contra sus ocupantes para eliminar a los terroristas junto con los rehenes”.

Un informe separado publicado en Haaretz señaló que el ejército israelí se vio “obligado a solicitar un ataque aéreo” contra sus propias instalaciones dentro del cruce de Erez a Gaza “con el fin de repeler a los terroristas”, que habían tomado el control. Esa base estaba llena de oficiales y soldados de la Administración Civil israelí en ese momento. Estos informes indican que llegaron órdenes del alto mando del ejército para atacar hogares y otras áreas dentro de Israel, incluso a costa de muchas vidas israelíes. Cada día surgen más y más evidencias que dan cuenta que el alto mando militar nacionalsionista mandó matar a sus connacionales para tratar de detener la operación militar de la resistencia palestina.

Es así como el medio la Jornada de México ayuda en su trabajo de análisis a dar a conocer algo de mayor profundidad que el relato hegemónico de Israel y sus amigos occidentales. Un diario la Jornada que afirma que “todo indica que la ferocidad genocida del gobierno ultraderechista del Likud, en la coyuntura, alcanza a sus connacionales, incluidos soldados, agentes de inteligencia y civiles. Con el paso de las horas y los días, nuevas declaraciones de testigos israelíes parecen confirmar que, desbordados por el todavía difuso ataque relámpago de los militantes de Hamas, el 7 de octubre, mandos militares israelíes recurrieron a la artillería pesada –incluidos tanques y helicópteros de ataque Apache−, para enfrentar y neutralizar a los insurgentes, e incluso pusieron en práctica el llamado procedimiento Aníbal, que ordena a las tropas israelíes matar a sus compañeros soldados antes de permitir que sean tomados cautivos, para ser canjeados por presos palestinos. Esa habría sido la razón del autoataque a la enorme instalación militar israelí ubicada en el paso fronterizo de Erez, sede de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios Ocupados (Cogat), centro neurálgico del asedio israelí a Gaza, y también a residencias del kibutz Be’eri y otros cercanos que habían sido copadas por los fedayines, así como contra vehículos que regresaban a Gaza (con presuntos guerrilleros y rehenes) desde el festival de música electrónica Nova”

Cito en extenso el trabajo del analista Carlos Fazio de la Jornada quien señala que tomando el trabajo investigativo de medios de difusión del propio Israel como el diario Haaretz, Mako, Radio Israel, Yedioth Aharanoth - el diario de mayor tiraje en Israel – además de la cuenta de Telegram de South Responders “periodistas de investigación como Max Blumenthal y Jonathan Cook, desmontaron y denunciaron, como antes lo había hecho Robert Inlakesh y Sharmine Narwani en The Cradle, la propaganda de guerra del régimen supremacista de Netanyahu, incluida la diatriba del embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, el 26 de octubre del 2023, quien portando una estrella amarilla adherida en el pecho con la leyenda nunca más, gesticuló y bramó airadamente en el podio que su país estaba luchando contra animales, antes de exhibir un papel que mostraba un código QR con la leyenda: Escanee para ver las atrocidades de Hamas. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios y el análisis de información y videos que circularon en las redes sociales y los medios israelíes, incluidas ocho espeluznantes imágenes de cuerpos quemados y ennegrecidos, así como un montón de cadáveres masculinos carbonizados en un contenedor, que se encontraban tras escanear el código exhibido por Erdan en la ONU, más que demostrar las presuntas atrocidades de Hamas generaron interrogantes como la formulada por Max Blumenthal en The Grayzone: “¿Se habrían deshecho los rescatistas y forenses de los judíos israelíes muertos (el 7 de octubre) de esa manera? Con el agregado de que 12 horas después de la teatralización de Erdan en la ONU, el archivo de Google Drive sólo contenía un breve video y entre las fotos misteriosamente desaparecidas estaba la imagen del contenedor lleno de cadáveres carbonizados. Cuestiona Blumenthal: “¿Se había borrado porque mostraba a combatientes de Hamas calcinados por un misil Hellfire, y no a israelíes ‘quemados hasta la muerte por Hamas?” (2)

Según Jonathan Cook (3) analista inglés y severo crítico del manejo comunicacional de medios ingleses como BBC por considerarla “apegada a la narrativa israelí digitada desde medios oficiales y de medios aliados de Israel, y no tomar incluso información proporcionada por medios más independientes. Cook afirma, al contrario del relato oficial sionista que “los helicópteros (Apache) parecen haber disparado indiscriminadamente, a pesar del riesgo que representaba para los soldados israelíes en la base que aún estaban vivos. De acuerdo con Cook, Israel usó una política de tierra arrasada para impedir que Hamas lograra sus objetivos de capturar soldados para canjearlos después por prisioneros palestinos. Eso, a su juicio, puede explicar la gran cantidad de soldados israelíes muertos ese día. Al igual que Max Blumenthal, Cook señaló que el ejército usó la llamada Directiva Aníbal (4) que básicamente es un procedimiento militar establecido en 1986 tras el Acuerdo de Jibril, por el que Israel intercambió mil 150 prisioneros palestinos por tres soldados israelíes. Tras una fuerte reacción política, el ejército redactó una orden de campo secreta para evitar futuros secuestros. La directiva ordena a las tropas matar a sus propios compañeros soldados en lugar de permitir que sean tomados cautivos, dado el alto precio que la sociedad israelí insiste en pagar para garantizar el regreso de sus soldados.

El medio Cradle – www.cradle.co – dio a conocer que una investigación de la policía israelí sobre el ataque de Hamas al festival de música Nova cerca de la frontera con Gaza el 7 de octubre reveló que un helicóptero de ataque israelí mató a algunos de los asistentes, informó Haaretz el 18 de noviembre. Según una fuente policial, una investigación sobre el incidente demostró que un helicóptero de combate israelí que llegó al lugar desde la base de Ramat David disparó contra combatientes de Hamás y otros palestinos que cruzaron la valla fronteriza de Gaza hacia Israel, pero también disparó contra algunos de los israelíes que asistieron al festival de música. Según la policía, allí murieron 364 personas. El ejército israelí y los servicios de rescate afirmaron anteriormente que 260 israelíes fueron asesinados en el festival, todos ellos a manos de Hamas y palestinos en una masacre deliberada. Pero este es el primer reconocimiento de que las fuerzas israelíes mataron a algunos de los suyos. Informes anteriores en los medios israelíes revelaron que las fuerzas israelíes mataron a civiles israelíes en Be'eri, un asentamiento también cerca de la frontera con Gaza. En ese caso, los combatientes de Hamás mantenían cautivos a los israelíes en sus casas. Cuando llegó el ejército israelí, abrió fuego, incluso con proyectiles de tanque, matando tanto a los cautivos israelíes como a los combatientes de Hamas.

El citada medio consigna que Israel afirmó inicialmente que Hamás y los palestinos mataron a 1.400 israelíes el 7 de octubre, incluidos soldados, policías y civiles, pero luego revisó la cuenta a 1.200. El portavoz israelí Mark Regev reconoció que 200 de las presuntas víctimas eran combatientes de Hamas o palestinos cuyos cuerpos fueron quemados tan gravemente – por el fuego israelí a través de sus bombardeos - que las autoridades israelíes no pudieron identificarlos inicialmente y asumieron que eran israelíes. En una entrevista con MSNBC el 17 de noviembre, afirmó : “Originalmente dijimos que, en el atroz ataque de Hamás contra nuestro pueblo el 7 de octubre, teníamos una cifra de 1.400 bajas y ahora lo hemos revisado a la baja a 1.200 porque entendíamos que Habíamos sobreestimado, cometimos un error. De hecho, había cuerpos que estaban tan quemados que pensamos que eran nuestros, pero al final aparentemente eran de HAMAS” (5)

Coches quemados son abandonados en un aparcamiento cerca de donde se celebró un festival de música antes de un ataque de hombres

armados de Hamas desde Gaza, en el sur de Israel, el 10 de octubre. (Crédito de la foto: REUTERS/Ronen Zvulun)

Pablo Jofré Leal

Para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción citando la fuente. Parte I