Tregua Temporal en Gaza: Violaciones Sionistas

SegundoPaso ConoSur - La libertad de expresión es un derecho consagrado,pero no sirve si no es ejercida y nos autocensuramos, ya sea por temor o por ataques que pretenden acallar nuestras voces y nuestras letras. Es un derecho indiscutible que debemos hacerlo carne cuando se trata de la defensa de la vida de un pueblo , como el palestino, sometido a 75 años de ocupación, colonización y exterminio. Palestina, su gente, sus hombres, mujeres y niños necesitan nuestras palabras y nuestras acciones. Nada, por mas chantajes, presiones y abusos qu exista puede impedir la limpia conducta de denunciar a los criminales so pena de perder lo único que nos pertence nuestra dignidad.