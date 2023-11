El Nacionalsionismo y su plan de solución final para Palestina. Parte II

La periodista del medio Democracia Now, Amy Goodman previo a una entrevista con el periodista israelí Gideon Levy, daba a conocer que el medio israelí Haaretz, pocos días después de la operación Tormenta de Al Asa titulaba su editorial con el sugestiva afirmación “Netanyahu es responsable de la guerra entre Israel y gaza” (N.A sólo una salvedad más que una guerra entre el ente sionista y Palestina se trata de una agresión crónica contra palestina por parte de un régimen sionista desde hace 75 años a la fecha). Editorial donde se señala que el desastre sufrido en la llamada celebración de Simjat Torá – regocijándose con la Torá - es claramente responsabilidad de una persona: Benjamín Netanyahu. El primer ministro, quien habla con orgullo de su vasta experiencia política y sabiduría irremplazable en materia de seguridad, falló por completo en identificar los peligros ante los que conscientemente estaba llevando a Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión, al nombrar a Bezalel Smotrich e Itamar ben Gvir para cargos claves en su gabinete, mientras adoptaba una política exterior que ignoraba abiertamente la existencia y los derechos del pueblo palestino”

Ante esa editorial Gideon Levy afirmó que “Básicamente, Israel está conmocionado. Al menos en los primeros días se podía sentir así en todas partes. Nadie esperaba esta situación sin precedentes, la cual acabó con muchas percepciones, tanto sobre Hamás, los palestinos y sus capacidades, como sobre nosotros mismos y nuestras propias capacidades…hay un gran sentimiento de venganza, un gran deseo de venganza. Y el odio hacia los palestinos se está elevando hacia niveles muy peligrosos… La misma ira también está dirigida contra el Gobierno, menos que al Ejército. Pero creo que el Gobierno, una vez que esta guerra termine, ojalá pronto, va a pagar un precio muy alto y deberá dimitir. No veo una situación en la que Netanyahu pueda seguir, al igual que todos los ministros a su alrededor, que son, todos ellos, no algunos, fascistas, y ellos, parte de ellos, incluso serían catalogados en Europa como neonazis. Esas personas instaron a hacer todo tipo de cosas terribles y no hicieron nada para que Israel se preparara ante cualquier peligro, y continúan ahora sin hacer nada…La misma ira también está dirigida contra el Gobierno, menos que al Ejército. Pero creo que el Gobierno, una vez que esta guerra termine, ojalá pronto, va a pagar un precio muy alto y deberá dimitir. No veo una situación en la que Netanyahu pueda seguir, al igual que todos los ministros a su alrededor, que son, todos ellos, no algunos, fascistas, y ellos, parte de ellos, incluso serían catalogados en Europa como neonazis. Esas personas instaron a hacer todo tipo de cosas terribles y no hicieron nada para que Israel se preparara ante cualquier peligro, y continúan ahora sin hacer nada” (6)

Para Levy, al margen de las responsabilidades de Netanyahu y su gabinete conformado por neonazis los errores del régimen de Netanyahu no es sólo el absoluto fracaso en las labores de inteligencia de quienes se han preciado de ser la octava maravilla del mundo en este tema sino el desproteger ciertas zonas “porque estábamos ocupados con todos los festivales de apoyo a estos colonos dementes, protegiéndolos, pero no solo protegiéndolos, sino también colaborando con ellos en sus “pogromos” contra los palestinos. Tenemos pruebas claras de que el ejército vio los “pogromos” y no hizo nada. Y cuando tienes un ejército ocupado desde hace años, no solo recientemente, persiguiendo a niños palestinos que tiran piedras y a todo tipo de palestinos que ven como sospechosos, cuando el ejército está sobreocupado en estar situado en puestos de control ilegales y en penetrar en hogares palestinos en medio de la noche para arrestar a alguien sin ninguna base legal”

Entonces, según Levy sucede lo que sucedió y la reacción de shock inicial se transforma en una agresión que consiste, básicamente en invadir Gaza que tiene otros objetivos, entre ellos, poner fin al gobierno de Hamás. Y esta es otra misión imposible, porque puedes matar a los actuales líderes de alto nivel de Hamás, pero no se puede matar la ideología de Hamás, y esos líderes siempre serán reemplazados. Levy adelantó la posibilidad de una incursión por tierra y que ella se extendería por meses donde se “derramará mucha sangre palestina e israelí, principalmente palestina, obviamente…y al final seguiremos en el mismo punto…porque mientras Israel siga creyendo que el problema de Gaza se va a resolver con el uso de la espada y de la fuerza bruta, a través de sentimientos de venganza, sentimientos justificados, entonces seguiremos exactamente en el mismo punto. Atrapados en este círculo vicioso que no será resuelto por la fuerza, ni por los tanques, ni por el ejército, solo a través de un acuerdo político y, sobre todo y, en primer lugar, levantando este asedio criminal, por el amor de Dios, después de 17 años. Este asedio trataba de garantizar la seguridad de Israel. ¿Y qué se logró con este asedio más allá del increíble e inhumano sufrimiento al que se ha sometido a dos millones de personas? ¿Qué ha aportado ese asedio a la seguridad de Israel? Aquí tenemos el resultado"

La narrativa occidental hegemonizada por los medios de información, principalmente de países como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, secundados por una prensa – en todas su variantes – es servicial y mediocre, pero al mismo tiempo cómplice de los procesos de manipulación y desinformación donde no han mencionado estos datos pues tarea está destinada a limpiar la imagen del régimen nacionalsionista israelí , es un relato que invisibiliza el horror que vive el pueblo palestino, desde el mismo momento que nace a la vida internacional Israel el 14 de mayo del año 1948. Un relato político-comunicacional que pretende hacernos creer que los actuales sucesos en Palestina, en Gaza, Cisjordania, como también en los enfrentamientos que se dan en el norte de la Palestina ocupada entre el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano – Hezbolá – y las tropas de ocupación sionistas tuvo su comienzo el 7 de octubre del año 2023 tras la operación de la resistencia palestina, encabezada principalmente por el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina – Hamas – denominada Tormenta de Al Aqsa en homenaje a la Mezquita al Aqsa, allí en Al Quds, Jerusalén – considerado el tercer lugar más sagrado del islam y profanada una y otra vez por el régimen israelí, sus colonos y partidos ultraderechistas ligados a los sectores más reaccionarios y mayoritarios de la sociedad israelí.

Un relato que no contextualiza, que no da cuenta, interesadamente, de 75 años de ocupación, colonización y crímenes crónicos de los regímenes israelíes contra el pueblo palestino. Sin dar cuenta, del último cuarto de siglo, desde el inicio de la segunda Intifada el año 2000, posteriormente con el inicio del bloqueo total contra la Franja de Gaza tras la retirada sionista del territorio gazetí el año y con ello la salida de miles de colonos ocupantes, la desestabilización contra Hamas quien ganó las elecciones del año 2006 pero una conjunción de intereses de la Autoridad Nacional Palestina, Israel y Estados Unidos generó la llamada Guerra entre hermanos. Reitero, sólo considerando estos últimos 23 años, mediante una conducta de depravación evidente, la entidad sionista, encabezada en esta ocasión y por sexta vez por el ultra reaccionario y sionista líder del Likud, el procesado primer ministro Benjamín Netanyahu, ha sido protagonista de una política masiva de asesinatos contra la población palestina, tanto en la Franja de Gaza como en la Ribera Occidental.

La suma de víctimas en la sociedad palestina se cuenta por decenas de miles. Tomando en cuenta, sólo los últimos cinco lustros desde el año 2000 con la Intifada Al Asa, a lo cual debemos sumar la agresión militar entre diciembre del año 2008 a enero del 2009 denominada Operación Plomo Fundido que se saldó con 1350 asesinados palestinos – en la parte israelí murieron 11 soldados y tres civiles - El año 2012 con la Operación Pilar Defensivo con 150 asesinados palestinos y 5 israelíes muertos. La Operación Margen Protector entre el 8 de julio al 24 de agosto del año 2014 que tuvo 2.310 asesinados palestinos, diez mil heridos y la destrucción de gran parte de Gaza. En Israel las muertes fueron de 66 soldados y 5 civiles. Posteriormente hemos tenido agresiones constantes, no sólo contra Gaza a través de bombardeos, uso de francotiradores, asesinatos selectivos y presiones económicas. En Cisjordania la represión, detenciones, torturas unido a las agresiones contra sus habitantes en las ciudades de Al Quds (Jerusalén) Al Jalil (Hebrón) Bayt Lahm (Belén), Beit Jala, Ramallah, Tulkarm, Nablus, Ariha – Jericó.

Procesos de agresión que permiten traer a colación las palabras del analista estadounidense Norman Finkelstein que en una entrevista dada a inicios del mes de noviembre del 2023 afirma ante las causaciones contra HAMAS y su responsabilidad en la muerte de israelíes y la necesidad de “exterminarlos” según palabras de Israel que “ si HAMAS debe ser desmantelado por lo que hizo el día 7 de octubre entonces si tomas la Operación Plomo Fundido, la Operación Pilar defensivo la Operación Borde protector, entonces el gobierno de Israel tiene que ser desmantelado diez veces más y eso se llama mantener un único estándar ¿Quieres hablar de los prisioneros israelíes? Le pregunta a la entrevistadora. Diría que bien entonces hablemos también de los 2.3 millones de prisioneros de Gaza…” El dedo en la llaga frente a tanto predicador de lo bueno, lo malo y lo feo, de infiernos y paraísos, pero jamás de sus conductas criminales. Queriendo hacernos creer que las muertes en Gaza, en Palestina en general comenzaron el 7 de octubre tratando de invisibilizar 75 años de exterminio llevado a cabo por el nacionalsionismo con apoyo occidental.

Lo mencionado respecto a número de asesinados en los últimos cinco lustros, hasta el 6 de octubre del 2023 nos obliga a sumar los 13 mil asesinados desde el 7 de octubre del 2023, que suma según recopilación de datos de este cronista, sólo sacando datos de prensa, reportes de la ONU, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, al menos la muerte de 43 mil palestinos en estos 23 años. Muertes directas por bombardeos, asesinatos colectivos y selectivos. Sin considerar los miles y miles que muertes por no tener acceso a atención médica ya sea por políticas de bloqueos, sanciones o impedimentos de tránsito entre otros, que significan acelerar la muerte de heridos, enfermos entre otros. Adicionemos a 85 mil heridos de los cuales al menos el 40% son niños menores de 16 años.

La suma de detenidos en estos años ha significado que al menos 50 mil palestinos: hombres, mujeres e incluso niños hayan pasado por las mazmorras sionistas. De ese total 6 mil palestinos siguen secuestrados, de los cuales mil bajo la denominación de presos en detención administrativa. Exportación no tradicional sionista que implica que no existe acusación, juicio, proceso ni posibilidad alguna de libertad para esos presos palestinos. Algunos con más de veinte años de prisión. Secuestrados que eran parte del objetivo principal de la operación Tormenta de Al Aqsa, en el sentido de tomar rehenes israelíes que sirvieran de canje, tal como había sucedió en años anteriores y ante lo cual Israel ordenó la mencionada Doctrina Aníbal y que explica gran parte de las muertes ocasionadas a soldados, policías y colonos paramilitares, incluyendo a aquellos jóvenes que se encontraban en un festival de música.

Las cifras exhibidas no dan cuenta por si solas de la política de exterminio que lleva a cabo Israel contra el pueblo palestino y la agresión contra sus vecinos de El Líbano y Siria. Un régimen racista como el israelí que lleva en su seno el arma del racismo, que justifica cada acto realizado contra los pueblos árabes en general y el palestino en particular. Esencia que avala su ideología nacionalsionista y que la decir del autor Paco Gamboa “desposee a sus enemigos de cualquier tipo de alma humana, así como cualquier derecho como persona…” Un Israel que tras el fin de la SGM y siguiendo los pasos del Tercer Reich a través de su ideología preconizaba la superioridad racial aria y donde el racismo “accedió al uso de las ciencias con la que pretendía perfeccionar la raza elegida y combatir o eliminar las razas débiles o degradadas…pues bien tras la segunda guerra mundial el único estado que ha logrado elevar ese mismo tipo de racismo a una categoría científica ha sido Israel, justificando no sólo la existencia de un estado éticamente puro sino la preeminencia de una sola religión (N.A ejemplificado por la ley de estado nación Judía)” Como quiera, sostiene Gamboa, la creación étnicamente pura y la preeminencia de una sola religión, sólo es posible bajo un Estado totalitario”

De ahí la falsedad de aquella afirmación que Israel es la única democracia de Oriente Medio riente medio. Más bien ha elaborado y perfeccionado una ideología donde mezcla lo científico, lo militar, lo demográfico y tecnológico para imponer una supremacía no sólo en el ámbito de Asia occidental. Existe una tesis muy interesante en el trabajo de Paco Gamboa, que traigo a colación pues creo que de esa manera podemos dar cuenta de los miles de niños palestinos asesinados a manos del régimen nacionalsionista. Y es que el infanticidio es un arma de guerra en manos de Israel (7) donde el texto mencionado nos indica que “por encima de todos los aspectos de los afanes de dominio de Israel, existe de parte de Israel, la necesidad de disponer de un control demográfico absoluto, con la finalidad que el reconocimiento de la nacionalidad a los árabes no hiciera peligrar la hegemonía de la población judía. Para lograr y garantizar esos objetivos, en un territorio mayoritariamente árabe, sólo puede ser posible mediante el control d ela natalidad o en caso contrario combatir la demografía por otros medios como la negación d ellos derechos básicos de la infancia, la permanente restricción de sus necesidades y bajo la implantación de acoso social y psicológico permanente. En otras palabras, menos suaves, disponer de un arma de guerra: el infanticidio total

Pablo Jofré Leal

Para SegundoPaso ConoSur

Permitida su reproducción citando la fuente. Parte I