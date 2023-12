Segundo Paso para Nuestra América.- Hoy vivimos un momento muy complejo de la historia. Los pueblos, a pesar de tantos medios de comunicación, siguen estando sub-informados porque no se les dice la verdad mientras la mentira viaja campante avasallando las mentes de las masas. Ante un cuadro tan complejo como este que viven los pueblos lo único que prevalece ante su mirada es el testimonio, el ejemplo, la verdad. El único antídoto ante los liderazgos perversos de extrema derecha que van surgiendo es la coherencia, la verdad, la transparencia de vida. Me dirán que estoy exigiendo casi un imposible pero no es así. La historia de los pueblos que han llegado muy lejos en libertad de espíritu está llena de luchas, de sacrificio, de ir contracultura, de vivir en la verdad.