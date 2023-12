El Nacionalsionismo y su Plan de Solución Final para Palestina. Parte III

El Wansee Nacionalsionista

El horror de la agresión que sufre la población p alestina, desde el 7 de octubre del 2023 fundamentalmente en la Franja de Gaza. Minúsculo pedazo de tierra de 360 kilómetros cuadrados, frente a las costas del mediterráneo oriental y donde malviven 2.3 millones de palestinos, debe ser uno de los más horribles que ha vivido ese territorio desde el inicio de la ocupación, colonización y exterminio de la población palestina desde el 14 de mayo del año 1948. Y hablo de una situación dantesca porque a la suma de 13 mil asesinados por las fuerzas del ejército nacionalsionista israelí – entre ellos 5 mil niños menores de 16 años – – sin restar de esta situación de crímenes a Cisjordania donde los muertos se elevan sobre los 300, al cierre de este libro, estamos en presencia de una política llevada a cabo por el nacionalsionismo muy semejante a aquella que se definió en la Conferencia de Wansee en la Alemania nazi, entre los jerarcas de la primera línea de exterminio del Tercer Reich coordinados por Adolf Eichmann y conferencista principal a Reyhard Heydrich, decididos a concretar una política de solución final para lo que ellos llamaban el problema de los europeos de creencia judía.

La Villa Wansee. A orillas del lago del mismo nombre. Fotografía de Cordon Press

En este caso, en pleno siglo XXI, el remake de aquella conferencia de Gansee, celebrada el 20 de enero del año 1942 a las orillas del lago Wansee, en las cercanías de Berlín, ha vivido años tras año en encuentros, reuniones, conferencias, y determinaciones entre las cúpulas e líticas y militares del sionismo, con el apoyo de las administraciones estadounidenses y sus socios europeos más incondicionales, como ha sido el caso de Francia, Gran Bretaña y, aparentemente paradójico, la Alemania post segunda guerra mundial, que a través del ex canciller Konrad Adenauer comenzó una lenta pero estrecha alianza política, militar y tecnológica con el Israel, en ese momento administrado por David Ben Gurion. En esta ocasión la solución final en sus múltiples aspectos ha sido para tratar lo que denominan el “problema palestino”. para el pueblo palestino. Expresado con todas sus letras por los líderes políticos y militares del régimen israelí que suelen referirse al pueblo palestino como bestias o serpientes. El exministro de guerra israelí Avigdor Liberman ha llamado a una operación terrestre en Gaza para acabar con la resistencia palestina. Para este colono de origen moldavo es necesario entrar en Gaza “para limpiar los establos” (8)

Las palabras de Lieberman visualizan a una Gaza hogar de animales que recuerda las declaraciones de Ayelet Shaked, la ex diputada del partido extremista Hogar Judío y ex ministra de Justicia en la quinta administración de gobierno de Benjamín Netanyahu quien señaló a medios de prensa (9) la necesidad de asesinar a las madres de los mártires palestinos que dan a luz a “pequeñas serpientes”. “Tienen que morir y sus casas tienen que ser demolidas. Son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Esto se aplica igual a las madres de los terroristas fallecidos…incluyo las madres de esos mártires, que los envían al infierno con flores y besos. Nada sería más justo que siguieran sus pasos. Deberían desaparecer junto a sus hogares donde han criado a estas serpientes. De lo contrario criará serpientes más pequeñas”.

En su momento el primer ministro turco, Recep Tayyip Erogan, no dudo en comparar las declaraciones de Shaked, en el diario turco Hurriyet, con la mentalidad del nazismo. “Una diputada israelí declaró que las madres palestinas deberían ser asesinadas. ¿Qué diferencia hay entre esta mentalidad y la de Hitler? hizo saber Erdogan en declaraciones recogidas por el diario turco Hurriyet. Tal vez Erdogan tendría que haber esperado las declaraciones del 2 de noviembre del 2023, de la ex ministra Galit Distel-Atbaryan, del Likud, que pedía “borrar a toda Gaza de la faz de la tierra. Necesitamos una fuerza israelí vengativa y cruel” que acabe con los “monstruos”. O de Yoav Gallant, ministro de guerra israelí quien el día 9 de octubre después de la operación militar de las fuerzas de la resistencia palestina, representaron una primera señal de alerta para una opinión pública mundial al sostener que “Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos de la misma manera” al mismo tiempo que anunciaba el inicio del bloqueo total de la Franja: agua, alimentos, combustible y electricidad incluidos. Se ha señalado que “El paralelismo del discurso del ministro de Defensa con la retórica del Partido Nazi alemán resulta evidente. Según una reciente investigación de las universidades de Stanford (California) y Tel Aviv, el discurso nacionalsocialista comenzó en los años 30 animalizando a los judíos europeos, presentándolos como seres incapaces de tener sentimientos humanos y, cuando comenzó el exterminio, pasó a compararlos con seres monstruosos, un paso necesario para “rebajar las barreras morales hacia su eliminación en masa” (10)

Esa categorización de los palestinos como subhumanos, bestias, ratas o cualquier otro apelativo deshumaniza y permite en el imaginario colectivo israelí que los millones de palestinos, incluyendo los recién nacidos, aquellos asesinados en sus incubadoras por falta de energía, cortada por las tropas ocupantes en gaza. Aquella sociedad cómplice, mayoritariamente de un régimen sustentado en una ideología de exterminio, gira la vista ante los crímenes evidentes, ante los bombardeos inmisericordes, ante el uso de armas prohibidas como el fósforo blanco que quema lo cuerpos hasta los huesos con un sufrimiento inenarrable. Esa sociedad que grita “muerte a los árabes” con el mismo vigor con el que se golpea el pecho ante lo que llaman su Muro de los lamentos. Esa sociedad es tan culpable como aquella tropa SS – soldados sionistas – que rematan en el suelo a los heridos, que disparan a mansalva sus andanadas de misiles, sus bombas incendiarias. No existe perdón ni olvido frente a estos crímenes que deben ser castigados.

Sumen a esa conducta criminal de una sociedad que en forma mayoritaria apoya a un régimen criminal como es aquel, cualquiera sea el partido que esté en el poder. Una entidad que ha hecho del delirio y la perversidad su imagen corporativa, que se vanagloria de su supuesta condición de pueblo elegido y de su objetivo de ocupar toda la tierra que puedan porque un dios terrateniente se los habría concedido. Esa entidad además se constituye como el único régimen sionista en Asia occidental que posee armamento nuclear, desde el desarrollo de su programa al amparo del apoyo occidental. Entre 200 a 300 artefactos es la cifra que se maneja en posesión de este régimen y que ha estado en una nebulosa a pesar de las confesiones de técnicos nucleares que han pagado con la privación de su libertad el haber dado a conocer el alcance del programa nuclear ofensivo de Israel. Tal es el caso de Mordechai Vanunu (11). En la actualidad y al amparo de la agresión a Gaza, ministros de la administración de Netanyahu, como es el caso del ministro de patrimonio, el colono Amichay Eliyahu, no sólo ha presentado la idea de expulsar a los palestinos al desierto o a irlanda – en consideración al apoyo a la lucha del pueblo palestino de políticos y la sociedad de ese país europeo.

En otra de sus declaraciones sostuvo ante un medio radial israelí que no estaba totalmente satisfecho del alcance de las represalias israelíes en el enclave palestino. A la pregunta del periodista sobre si la solución sería “una especie de bomba nuclear” en toda la Franja de Gaza para “matar a todo el mundo”, el ministro respondió que: “es una opción” (12). La declaración no sólo reveló el profundo racismo y perversidad odiosa de estos extremistas como sucede también con los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, los más extremistas dentro de un gabinete de terroristas, sino también sacó a la luz lo que Israel siempre ha negado: el poseer armas nucleares. Lo bocón de estos políticos simplemente muestra la hipocresía y falsedad de un régimen surgido precisamente desde mitos y expolio.

Como adición a las declaraciones de los componentes del régimen civil-militar israelí existe una sociedad muda, ciega y sorda frente al clamor de justicia palestina. Las marchas de cientos de miles de israelíes que salen a las calles para criticar a Netanyahu lo hacen para ampliar sus libertades políticas y sociales. Esto, con nula consideración de la política de segregación, racismo y crímenes que se ejecuta contra sus vecinos palestinos y sus propios ciudadanos de origen palestino. Las marchas para decir no a las reformas judiciales de Netanyahu (destinado a cubrirlo de una capa de impunidad ante las acusaciones de fraude, tráfico de influencias y corrupción) no han tenido nunca una sola proclama que diera a conocer alguna oposición a 75 años de ocupación y colonización de palestina. Menos aún un clamor de cesar los crímenes. La población israelí es tan responsable del exterminio de los hombres y mujeres palestinos, como lo han sido sus gobiernos nacionalsionistas.

Las excepciones son eso, una gota en un mar expresados a través de la accióndel grupo de rabinos de Neturei Karta que consideran la existencia de Israel como Estado como una abominación. O los ex soldados del movimiento Breaking the Silence, que han dado a conocer las atrocidades que comte el ejército SS israelí – soldados sionistas – Aquellos judíos que se atreve a defender a los palestinos son sindicados como “judíos que odian a los judíos” y se les segrega y acalla. Palestina, tanto en gaza como Cisjordania han sido convertidos en dos enormes campos de concentración y ante ello la sociedad israelí simplemente calla y con ello avala ese estado inaceptable de un régimen que podemos calificar de nacionalsionista.

La agresión contra Gaza, a partir del 7 de octubre, cuando fuerzas de la resistencia palestina atacaron posiciones del ejército, policiales y asentamientos con colonos sionistas – civiles en apariencia pues se trata de fuerzas paramilitares, armadas, con entrenamiento militar y protegidos por armas y escudos de alta tecnología – esta agresión ha significado ver en escena una agresión que incluso usa armas prohibidas como es el fósforo blanco. Uso de artillería, drones, bombardeo aéreo y naval. Uso de maquinaria pesada, tanques, blindados, tropas de infantería que es la que menos avanza en función del alto número de bajas que la resistencia le ha propinado en gaza. Una fuerza militar sionista que bajo la manipulación y desinformación pretende presentar la expulsión de la población gazetí del norte de la franja como una “evacuación” cuando en realidad es una nueva Al Nakba, como aquella vivida el año 1948 que significó la expulsión de 800 mil palestinos de sus hogares ancestrales. Hoy la cifra es mayor porque el régimen nacionalsionista, no sólo quiere expulsar de su territorio a los gazetíes, sino que exterminarlos. El plan de solución final que tanto place a la casta civil y militar sionista desde el origen de esta entidad cuando planearon junto a Gran Bretaña primero a inicios del siglo XX y con Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la definitiva sionización de Palestina.

En este panorama el papel de la ONU ha sido el de siempre: simples denuncias, llamado a la paz, a representar la idea de un equilibrio de acciones que resulta imposible de creer por las diferencias en armas y poder de fuego. No son dos ejércitos los que se enfrentan. Es un ejército apoyado por Washington y los suyos contra un pueblo desramado, dotado de apenas un equipo misérrimo. Los cohetes de la resistencia palestina no tienen comparación alguna con las bombas, misiles, fósforo blanco y otros artefactos manejados por Israel. No es una guerra, es un proceso de exterminio. La resistencia con su accionar, legítimo ante la ocupación simplemente enfrenta a una maquinaria que no se detiene pues organismos como la ONU no aplican lo que tendrían que hacer. Poner en práctica el capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas y declarar a Israel como una amenaza a la paz y con ello proceder a un castigo colectivo a manos de la comunidad internacional.

La ONU se ha comportado como un aval más de los crímenes israelíes. Complacientes, timoratos, sometidos a las presiones de Washington y los suyos. El Sr. Guterres, secretario general de la ONU ha sido simplemente un pasivo espectador, que cuando declara algo suele ser lamentable y ofensivo para los miles de víctimas palestinas y sus familiares. La pregunta que suele surgir es cómo terminar este proceso de ocupación, colonización y exterminio. Aplicar el artículo N°42 del capítulo VII es un primer paso (13) “Es el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas”

Que se ejecute lo mencionado contra el régimen israelí, que se establezca una zona de exclusión aérea para impedir que siga bombardeando Gaza, El Líbano y Siria. Obligar al nacionalsionismo a cesar su política de desprecio a las leyes internacionales, sus crímenes de guerra y lesa humanidad y juzgar como criminales de guerra s sus poderes civiles y militares. Crear un Tribunal penal internacional con sede en Al Quds que lleve a la cárcel o a la pena de muerte a esos lideres genocidas. La eliminación del sionismo como ideología del crimen es el paso final, tal como en su momento declaró al nacionalsocialismo y al régimen de apartheid sudafricano como ideologías necesarias de erradicar y sancionar su resurgimiento ¿Por qué no al sionismo? ¿Qué lo impide? Asia occidental sería un mejor sitio para cientos de millones de seres humanos si el sionismo y sus adherentes tomaran sus bártulos y volvieran a sus países de origen.

Pablo Jofré Leal