Los resultados de los estudiantes singapurenses superaron significativamente a sus competidores más cercanos, en particular, a los estudiantes japoneses. El informe publicado este martes revela que, en matemáticas, la brecha entre el primer y segundo lugar fue de 39 puntos, destacando el impresionante rendimiento educativo de Singapur.

Este reconocimiento también se extiende a Colombia y Costa Rica, subrayando los esfuerzos continuos de estos países por mejorar la calidad y accesibilidad de la educación en la región y Bolivia durante 14 años no ha participado de esta evaluación.

Un dato preocupante es que tres de cada cuatro estudiantes presentan un bajo rendimiento en matemáticas, lo que implica que no alcanzan las competencias básicas en esta asignatura. Este porcentaje contrasta con el 31% registrado en los países de la OCDE.

Singapur, en particular, se destaca. Con un PIB per cápita de US$ 72.794, según el Banco Mundial, y una población de menos de 6 millones de habitantes, esta pequeña ciudad-estado figura entre las naciones más prósperas del mundo.