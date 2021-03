Día internacional de Noruz

Segundopaso – A pesar del avance de la Covid-19 por toda Iberoamérica y el mundo, y de los bloqueos impuesto por EEUU a algunos países del mundo como la República de Cuba, esto no ha impedido que el país caribeño siga desarrollando mediante la Ciencia y la Tecnología nuevos métodos para mejorar la Salud no solo de este país, si no pensando en toda la región con el aporte de hombres y mujeres científicos e intelectuales, en esta oportunidad conoceremos mas acerca de que logros va plasmando Cuba en la lucha contra la Covid-19.