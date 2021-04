Segundopaso - En estos días, en el plano personal, he sufrido los efectos de la enfermedad que ha llenado las noticias, las preocupaciones y que ha tensionado a nuestro mundo en forma catastrófica. El Covid-19 me golpeó y ha sido una experiencia dolorosa, triste, preocupante, de fuerte tensión y pensamiento respecto a las injusticias en el acceso a la solución cuando nos contagiamos. Ha sido una experiencia de reconocerse como ser humano, de ver en el otro un hermano que se preocupa de ti con sinceridad y real deseo que salgas adelante. Ha sido, dentro de las dificultades, una experiencia maravillosa sentir el aliento desde Irán, Cuba, México, Argentina, Suiza, Palestina, Azerbaiyán, Colombia y lógicamente desde mi país entre otros sitios. Hombres y mujeres que me han expresado por centenares su apoyo.