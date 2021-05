Súplica del Día 19 del Mes de Ramadán

¡Oh, Dios mío, acrecienta en este (día) la porción que me corresponde de sus bendiciones, facilita mi camino hacia todo lo bueno que hay en él y no me prives en este (día) de aceptar sus bendiciones! ¡Oh, Guía de la verdad clara!

اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَكاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الى الحَقّ المُبین

al·lâhumma uaffir fîhi hadzî mim barakâtih ua sahhil sabîlî ilâ jairâtih ua lâ

tuhrimnî qabûla hasanâtih iâ hâdian ilal haqqil mubîn