Tras la culminación del ayuno en el bendito mes de Ramadán todos los musulmanes en el mundo cumplen con el designio de Dios de entregar un tercio de su riqueza acumulada para la gente que no cuente con recursos esto con el fin de ayudar a los necesitados

¿Pará quienes es Obligatorio?

Es obligatorio el zakat de eid al fitr para:

- El musulmán

- El Adulto,

- La persona en completo uso de razón (Cuerdo)

- La persona que esté Consciente de sus actos

- que no es Pobre,

Observación:

- No es obligatorio dar el zakat de Id AI-Fitr para quien no tiene recursos para los gastos anuales de él y de su familia, y también para quien no tenga trabajo para solventar los gastos propios y de la familia.

- No tiene sentido dar el zakat por uno mismo si este pago fuera hecho por otra persona. (Ej.: cuando la esposa realiza el pago, pues su esposo no se encuentra y él debe pagar por toda la familia). Sin embargo, si esta persona da la representación al otro para pagar de su parte será correcto y le cae la obligación.

¿Por quiénes debe pagar el zakat?

- El hombre debe dar el zakat por sí mismo y por cada una de las personas que en el anochecer del Id Al-Fitr son alimentadas por él (o es que vive con ellos o hace un tiempo está en su casa o es recién llegado pero quiere seguir viviendo con ellos o por lo menos estar con ellos por unos días; no por un invitado de solo una o dos noches), sean mayores o menores, musulmanas o incrédulas, tanto si los mantiene por obligación como si no.

- Si después del ocaso del Id AI-Fitr nace un hijo, no se obliga dar el zakat por el mismo, aunque es preferible pagar.

¿ Qué debe pagar?

El pago del zakat puede ser de tres kilos de trigo, cebada, dátiles, pasas de uva, o arroz o maíz (según la disponibilidad de estos productos en el lugar) por cada persona; pero es suficiente si da el equivalente en dinero según el precio de estas cosas.

¿A quién debe pagar?

- Es suficiente utilizar el zakat del Id Al-Fitr de las ocho formas indicadas en los libros, pero es precaución preferible dárselo a los shi'itas pobres.

- En caso de tener a unos necesitados sunnitas, mientras no siendo de los que odian a Ahlul-Bait (la paz sea con ellos) se puede otorgar el zakat a ellos.

- La persona debe dar el zakat del Eid al-Fitr con la intención de acercarse a Dios, es decir para cumplir con un mandato divino pero en el momento de entregárselo a un necesitado no es necesario expresar que el pago es el zakat del Eid al-Fitr, sino simplemente puede entregárselo como un regalo.

- No es necesario que el pobre que recibe el zakat sea justo (uno que no comete los pecados mayores), pero es precaución preferible no dar el zakat a quien toma embriagantes o ~ quien comete de manera abierta faltas graves.

- No debe darse el zakat a quien lo utilice para algo ilícito.

- Es precaución obligatoria no dar a un pobre más de lo necesario para sus gastos de un año, ni menos de tres kilos (de los alimentos indicados) en concepto del zakat.

- Si alguien vive en un lugar donde hay gente pobre según la precaución obligatoria no puede llevar el zakat del Eid al-Fitr a otro lugar (es decir: entregarlo en otro lugar), si lo hace y lo pierde debe restituir el monto total.

- Quien no es seyed (o sea, descendiente de Ahlul-Bait la paz se con ellos) no puede dar el zakat a un seyed.

¿Cuándo debe pagar(el lapso del tiempo)?

Desde el momento de la puesta del sol del último día del mes de Ramadán (la noche antes deI día de Eid al-Fitr) hasta el mediodía del Eid al-Fitr, en este lapso del tiempo la persona debe entregar el zakat a un necesitado o por lo menos apartarlo de su dinero y luego entregárselo al necesitado cuando lo vea (y si uno ni paga ni aparta el dinero en su tiempo, aun así le queda la obligación y debe hacer el pago cuando sea, pero ya no con la intención del pago dentro del tiempo (adhan´), ni fuera del tiempo(qada´), sino con la intención de cumplir con su deber ante Dios).