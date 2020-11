La importancia de la relación y el papel de las creencias

No pretendemos aclarar la importancia de la relación emocional o su requerimiento; porque su intención para leer este texto, muestra que usted se ha dado cuenta de la importancia de una relación o a su ápice, una vinculación matrimonial; y ahora, busca alterar sus creencias para poder tener una relación exitosa a la sombra de ellas.

Si las personas tienen bastante habilidad para entablar una relación, no la acabarán con amargura y separación. Es interesante que muchas de las personas, enfrentándose con la elevada cifra del divorcio o el sentimiento de insatisfacción de la vida matrimonial, en lugar de considerar este problema social como un recordatorio para intentar fortalecer las habilidades de comportamiento, se olvidan lo acumulan y niegan totalmente la relación y dicen: “si no está roto, no lo arregles”.

La relación emocional sana, coincide con la creación y naturaleza del ser humano; lo que no conviene es un matrimonio inconsciente. El misericordioso Dios en el Sagrado Corán, en la Sura Rom, versículo 21, considera que tener un cónyuge es un signo para tener serenidad; así mismo en el cristianismo, el matrimonio se considera como una de las siete maneras de gracia divina a los sirvientes.

En un estudio publicado por Dean Ray Koontz, en el año 2000, en EE.UU., la expectativa más importante de las personas de una relación matrimonial o emocional, fue amar y recibir el amor. En otro estudio, cuando preguntaron a los solteros qué perderían si no se casaran, el resultado indicaba que un 46% de los hombres y 75% de las mujeres afirmaban: Que perderían “el amor y la amistad”. Estos estudios muestran que la vida sin amor no tiene sentido para la mayoría de las personas.

Martin Seligman, el psicológico famoso de la universidad de Pensilvania dice: “el matrimonio afecta a la felicidad de los humanos, más que cualquiera otra relación”. En su opinión, lo que da el sentido a la vida de los humanos, es el matrimonio y las personas más felices del mundo, están casados. Uno de los estudios más interesantes, publicado en 2004 en la revista “opiniones psicológicas”, mostró que los casados tendrían siete veces más posibilidades de ser propietarios de una vivienda y también, sus ahorros y riquezas serían aproximadamente el 80% más que los solteros.

El papel de las creencias en construir el palacio de burbujas

El primer paso para lograr un objetivo es tener un conocimiento correcto y alterar las creencias. Cuando heredamos una fortuna, si queremos tomar una decisión sin pensar, comprar un coche caro es muy tentador; pero pensando un poco, lo primero que nos desafía, es que si mi salario mensual puede cubrir los costos de mantenimiento del coche.

¿Qué brinda una relación emocional a mi vida?, si una persona está llena de confusión, depresión y problemas no resueltos y entabla una relación matrimonial con la esperanza de que alguien le haga feliz, ¿tiene un propósito real de entablar la relación?

Es cierto que muchas de las parejas que actualmente no están contentas, han construido un palacio de ensueño de la vida. Al entrar en la vida matrimonial y tocar este palacio de ensueño o, mejor dicho, el palacio de burbujas, se dan cuenta que no hay noticias de los deseos brillantes y de repente, de forma increíble, revienta la burbuja de sus ilusiones e imaginaciones.

Albert Ellis, psicológico y analista de terapia racional emotiva conductual, cree que los humanos no se perturban por los eventos, sino por sus concepciones del evento. Una de las realidades del matrimonio también es esto; las circunstancias de la vida matrimonial no nos perturban, sino nuestras concepciones incorrectas de los eventos que causan la ira, el estrés o la depresión. Casi todos los clientes que buscan resolver los problemas matrimoniales durante las sesiones de asesoramiento, han acudido para pedir ayuda mientras tienen un montón de creencias irracionales e ineficientes.

Cuando en el proceso de terapia desafiamos sus creencias, muchos de ellos se dan cuenta de sus ideas incorrectas en la primera sesión. Sin embargo, algunas personas creen que el mundo debería ser exactamente como lo que tienen en la mente. Alterar sus creencias incorrectas, normalmente requiere más tiempo. Por supuesto algunas de esas personas, no tienen ganas de corregir sus creencias y en lugar de cambiar el mundo interno, pretenden cambiar el mundo exterior y controlarlo.

Por lo tanto, en el primer paso que vayamos a tomar debemos revisar nuestras creencias y saber cuáles son reales y cuáles son de ensueño o cuales son afectados por la cultura inductiva de la sociedad; cuál creencia es correcta y lógica y cuál creencia es ineficaz. Una parte importante de los problemas matrimoniales, está conformada por las creencias y expectativas.

Autoexamen de las creencias lógicas

En la siguiente tabla, si en su opinión una creencia es correcta, márquela en la columna correcta y si no, marque en la columna incorrecta.

Responda a estas 30 preguntas y acompáñenos en las siguientes sesiones para descubrir qué le espera según sus respuestas.

Las creencias comunes sobre el matrimonio correcto incorrecto 1 El cónyuge debe ser el mejor amigo. 2 Un amor verdadero y cálido causa un matrimonio exitoso. 3 Si te sientes culpable de algo, lo confiesas a tu cónyuge. 4 Las parejas deben hacer todas las tareas juntas. 5 No se puede continuar un matrimonio que al principio sea frustrante. 6 Hay que esforzarse para mantener un matrimonio. 7 Un matrimonio feliz requiere la plena confianza de las dos partes. 8 Un buen cónyuge, debe responder a las necesidades de su pareja y prepara el terreno para su felicidad y satisfacción. 9 En un buen matrimonio, las parejas deben ser indiferentes; dejan las cosas de lado y lo dejan pasar. 10 El comportamiento de mi cónyuge con su familia no es un criterio; porque me ama y es amable. 11 Una buena esposa hace las tareas de la casa y un buen esposo trabaja afuera. 12 El nacimiento de los hijos mejorará la relación matrimonial. 13 El matrimonio debe ser una asociación igualitaria. 14 Un buen matrimonio conduce a lograr todos los deseos. 15 Cuanta más intimidad hay entre los cónyuges, menos conflictos tienen. 16 Los verdaderos amantes, automáticamente entienden y adivinan los sentimientos entre sí. 17 Un matrimonio infeliz es mejor que divorciarse o destruir la vida matrimonial. 18 En un buen matrimonio, el crecimiento y desarrollo del esposo es más importante que la profesión de la esposa. 19 La mejor relación es la que en ella, las parejas pasen su tiempo libre juntas. 20 Muchos de los problemas durante el noviazgo, se provocan por la carencia de independencia y se resolvería después de casarse e ir a su propia casa. 21 Se puede reavivar el amor que ya se ha apagado. 22 La competencia entre las parejas, puede ser el motivo de su crecimiento y provocar entusiasmo. 23 Cada pareja se debe esforzar para mejorar a su cónyuge. 24 Las personas que tienen muchas diferencias e incluso contradicciones, se atraen y pueden complementarse entre sí. 25 Prepararse para casarse no es como prepararse para una profesión. Un poco de sacrificio y compromiso puede resolver los problemas. 26 El matrimonio te ayuda a no sentirte solo o melancólico. 27 Las personas sanas y morales tienen buena habilidad para la comunicación conyugal. 28 Las personas tienen ganas de cambiar después del matrimonio más que antes. 29 Un amor verdadero y romántico, no disminuirá después del matrimonio. 30 Cuando alcance mi madurez podre moldear mi propia personalidad y el comportamiento de mi cónyuge no me afectara. Según usted, ¿cuántas de las creencias han sido correctas y cuántas incorrectas? Escríbalo en las columnas correspondientes.

